Revolūcija virtuvē: patentē dēlītī ar piecām funkcijām

Viena no neparastākajām dēlīša funkcijām ir pašattīrīšanās sistēma ar UVC starojumu - bambusa plaknes malā ir iebūvēta novietne nažiem. Ieliec nazi dēlītī un tas to dezinficēs ar īpašu starojumu, kas iznīcina 99,99% kaitīgos mikroorganismus. Uzņēmums "The Yes Company" apgalvo, ka šis ir pirmais "gudrais" virtuves rīks, kas palīdzēs pavāriem vai, vienkārši, kulinārijas entuziastiem, darbu paveikt ātrāk un efektīvāk.