Nākamnedēļ VID Rīgas klientu apkalpošanas centrā būs iespējams pieteikties eParakstam viedtālrunī

Viņa norādīja, ka mobilās lietotnes "eParaksts mobile" un "eParakstsLV" nodrošina viedtālruņu lietotājiem iespēju gan attālināti apliecināt e-identitāti ar tādu pašu juridisko spēku, kā personīgi klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu, gan parakstīt dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un no viedtālruņa to nosūtīt adresātam e-pastā vai izmantojot kādu no populārākajām saziņas un datu apmaiņas lietotnēm.