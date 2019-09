Kā saglabāt veselu un stipru sirdi visa mūža garumā

Jāpiemin, ka arī sirds slimnieku tuvinieki cieš no sirds slimību ietekmes uz viņu dzīves kvalitāti - ikdienā redzot, kā saslimst un ar šiem veselības traucējumiem cenšas sadzīvot viņu tuvinieki. Tas var būt liels psiholoģisks slogs.

Regulāri ģimenes ārstu vai kardiologu apmeklējumi ir pirmais solis, lai nepalaistu garām sirds veselībai bīstamas pazīmes. BENU Aptiekas Veselības monitoringa rezultāti atklāj, ka tikai 68% aptaujāto kaut reizi ir veiktas sirds veselības pārbaudes. Tāpat pētījumā secināts, ka tikai 55% respondentu ir informēti par sirds saslimšanu simptomiem, kas ir satraucošs rādītājs. K. Trušinskis skaidro, ka viens no bīstamākajiem brīdinājuma signāliem, kas varētu liecināt par sirds veselības problēmām, ir spiedošas sāpes krūtīs fizisku aktivitāšu laikā (piemēram, kāpjot pa kāpnēm vai ejot pa ielu). Tomēr praksē pacienti reti šīs sajūtas sauc par sāpēm. Bieži vien tas ir diskomforts krūtīs pa vidu, žņaudzošas sajūtas vai neliela dedzināšana. Tipiskā gadījumā sūdzības mazinās pēc atpūtas. Tāpat par sirds veselības problēmām var liecināt arī sirdsklauves, paātrināts pulss miera stāvoklī un elpas trūkums. Eksperts uzsver, ka, pamanot kādu no minētajām pazīmēm, nekavējoties jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāvienojas par klātienes vizīti, lai saprastu, vai ir nepieciešams veikt tālākus sirds izmeklējumus.

K. Trušinskis stāsta, ka tradicionāliem sirds veselības riska faktoriem, kuros ietilpst mazkustīgs dzīvesveids, smēķēšana, regulāra neveselīgas pārtikas lietošana uzturā, kā arī liekais svars, iedzimtība un savu sirds veselības skaitļu nepārzināšana (asinsspiediens, pulss, holesterīna līmenis un ķermeņa masas indekss (ĶMI)), mūsdienās ir pievienojušies jauni riska faktori. Mūsdienu riska faktoros ietilpst pārāk dinamisks dzīvesveids un stress, apkārtējās vides piesārņojums un pārāk ilgs pie ekrāna pavadītais laiks. Pacientu biedrības ParSirdi.lv vadītāja I. Mauriņa, vērtēdama sirds veselības situāciju Latvijā, norāda, ka, no vienas puses, jauniešus un sabiedrību kopumā apdraud mazkustīgs dzīvesveids, kas lielā mērā saistīts ar atkarību no viedierīcēm, bet, no otras puses, pateicoties informācijas tehnoloģiju attīstībai, jaunieši kļūst arvien zinošāki ne vien par sirds slimībām, bet arī par veselības jautājumiem kopumā. Biedrības vadītāja uzsver, ka līdzās ārstu un plašsaziņas līdzekļu nopelnam sirds veselības jautājumu skaidrošanā būtisks ir arī farmaceitu pienesums, jo viņi pacientiem palīdz ar padomu, veic sirds veselības risku mērījumus un mudina pievērsties veselīgākam dzīvesveidam.