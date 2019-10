Latkovskis: Partiju finansējuma pieaugums ļautu izvairīties no ietekmes "no malas"

Viņš norādīja, ka atbalsta partiju finansējuma palielināšanu, jo Latvija šajā jomā jau tagad atpaliekot no kaimiņvalstīm. "Mums varbūt nav jāsacenšas ar Skandināviju, taču mums ir jāpielīdzina līmenis, lai izvairītos no interešu konfliktiem un ietekmes no malas," sacīja Latkovskis.