Bauskas novada iedzīvotāju rosina apsūdzēt par meiteņu pamudināšanu iesaistīties seksuāla rakstura darbībās

Izmeklēšanā noskaidrots, ka laikā no 2018. gada oktobra līdz 2019.gada martam vīrietis izvērsa saraksti ar meitenēm, kurā viņas mudinājis nofotografēt krūtis un bildes nosūtīt viņam apmaiņā pret "VIP" statusu un "VIP" mantām attiecīgās interneta vietnes spēlē.

Kopumā vīrietis izvērsa sarakstes ar vairāk nekā 100 mazgadīgām un nepilngadīgām meitenēm vecumā no sešiem līdz 15 gadiem. Vīrietim droši bija zināms meiteņu vecums, jo visas meitenes savos profilos nepārprotami norādīja vecumu, kā arī bija izvietojušas autentiskas fotogrāfijas, ko bija iespējams redzēt, sākot privātu saraksti, uzsver izmeklētāji.

Lai arī lielākā daļa no uzrunātajām meitenēm noraidīja vīrieša piedāvājumu, tomēr sešas mazgadīgas meitenes vecumā no astoņiem līdz 13 gadiem iekrita viņa lamatās.

Ņemot vērā dažādu informācijas tehnoloģiju iespēju pieaugumu, kā arī sociālo tīklu piedāvājumu, policija nevar precīzi prognozēt, kurš no sociāliem tīkliem, kā arī kura no informācijas tehnoloģiju iespējām būs interesanta noziedzīgai personai, lai to izmantotu kā platformu dzimumnoziegumu veikšanai.