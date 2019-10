Latvijā vēža ārstēšanai pērn tika atvēlēts otrs mazākais finansējums Eiropā

EFPIA ziņojums liecina, ka kopējā veselības aprūpē un vēža ārstēšanas finansēšanā Latvija atpaliek no pārējām Eiropas valstīm un ir pēdējā vietā Baltijā, norāda Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) izpilddirektors Valters Bolēvics.

Latvijas finansiālo atpalicību vēža ārstēšanā apliecina arī šī gada valsts finansējums onkoloģijas medikamentiem, kas, pēc Nacionālā veselības dienesta (NVD) SIFFA sniegtajiem datiem, ir 34,6 miljoni eiro. Savukārt Lietuva un Igaunija no valsts budžeta šogad onkoloģiskām zālēm atvēlējusi attiecīgi 129 un 50 miljonus eiro, informē Bolēvics.

Arī kopējais finansējums veselības aprūpei pērn Latvijā bija viens no zemākajiem Eiropā jeb 5,9% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kamēr vairumā Eiropas valstu veselības izdevumi tuvinās 10% no IKP, liecina minētā EFPIA pētījuma dati.