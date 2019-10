Tiešraide: IT drošības konferences "Kiberšahs 2019" atklāšana

Konference “Kiberšahs 2019” norisinās Eiropas kiberdrošības mēneša ietvaros, kura mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par kiberdrošības jautājumiem, pievērst iedzīvotāju uzmanību drošai informācijas tehnoloģiju lietošanai un datu apstrādei. Šogad konference pirmo reizi norisinās divu dienu garumā, un tās ietvaros dalībnieki diskutēs par sociālo inženieriju un kiberoperācijām, aplūkojot šos tematus no politiskajiem, tehniskajiem un drošības aspektiem, kā arī apspriedīs jaunākās kiberdrošības tendences un tehnoloģijas, tostarp arī 5G attīstību.

Kopumā divu dienu garumā konferencē “Kiberšahs 2019” ar lekcijām uzstāsies kiberdrošības eksperti no Amerikas Savienotajām Valstīm, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Austrijas, Igaunijas, Izraēlas, Latvijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Slovākija, Somija, Šveices un Vācijas. Tik plašs ārzemju kiberdrošības ekspertu loks konferences vēsturē vienuviet pulcēsies pirmo reizi.

Tiešraides skatītājiem ir iespēja vērot konferences diskusijas un lekcijas no trīs paralēlajām sesijām. Ekspertu uzstāšanās un tiešraide – angļu valodā.

Tiešraides programma:

Sesijas zāle “Omega”

14.00 Opening speeches

Artis Pabriks, Minister of Defence of the Republic of Latvia

Sintija Deruma, CISM, President of ISACA Latvia Chapter

Baiba Kaškina, CERT.LV General Manager

14.40 “Unicorns, Bigfoot, Threat Intelligence, Information Sharing and Other Myths” – Patrick C. Miller, Managing Partner, Archer International

15.30 Pārtraukums

Lekciju cikls “New technologies, new challenges”

16.00 “5G – Cybersecurity (RE)evolution” – Egons Bušs, Security Director, LMT

16.35 “The 10 Immutable Security Facts for 2019” – Carl Herberger, Vice President, Radware

17.10 “Secure Online Identification of Natural Persons” – Dr. Ulf Löckmann, Federal Office for Information Security (BSI)

Sesijas zāle “Alfa”

Lekciju cikls “Now you see me, now you don't: Monitoring and defence”

16.00 “Core Infrastructure Protection from Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attacks” – Uldis Lībietis, Chief Information Security Officer, Tet

16.35 “Hunting the Bad Guys: Approaches to Threat Detection” – Peter Glock, Cymmetria

17.10 “Advanced Neural Network-Based Technique for Android Smartphone Applications Classification” – Dr. Roman Graf, OSCP, Austrian Institute of Technology GmbH

Sesijas zāle “Beta”

Lekciju cikls “Eyes wide open: Cyber awareness and human evolution”

16.00 “Security awareness & escape rooms – behind the scenes of “Hack The Hacker”” - Karlsson Mathias, Security Engineer, SWITCH

16.35 “How can students develop real Cybersecurity skills?” – Jeļena Revzina, IT Security Engineer, ipro

17.10 “STRIKE (Short-Term Real Intrusion and Hacking Exercise)” – Edgars Šacs, Board Member, pricewaterhousecoopers Information Technologies Services.

Tiešraide no konferences “Kiberšoks 2019” turpināsies ceturtdien, 3. oktobrī, no plkst. 9.00 ar diskusijām par kiberdrošības juridiskajiem, politiskajiem un stratēģiskajiem aspektiem, kiberuzbrukumu gadījumu izpēti un kibertelpas drošību.