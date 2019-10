Tiešraide: IT drošības konferences "Kiberšahs 2019" otrā diena

Konference “Kiberšahs 2019” norisinās Eiropas kiberdrošības mēneša ietvaros, kura mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par kiberdrošības jautājumiem, pievērst iedzīvotāju uzmanību drošai informācijas tehnoloģiju lietošanai un datu apstrādei. Šogad konference pirmo reizi norisinās divu dienu garumā, un tās ietvaros dalībnieki diskutēs par sociālo inženieriju un kiberoperācijām, aplūkojot šos tematus no politiskajiem, tehniskajiem un drošības aspektiem, kā arī apspriedīs jaunākās kiberdrošības tendences un tehnoloģijas, tostarp arī 5G attīstību.

Konferencē “Kiberšahs 2019” ar lekcijām uzstāsies kiberdrošības eksperti no Amerikas Savienotajām Valstīm, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Austrijas, Igaunijas, Izraēlas, Latvijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Slovākija, Somija, Šveices un Vācijas. Tik plašs ārzemju kiberdrošības ekspertu loks konferences vēsturē vienuviet pulcēsies pirmo reizi.

Tiešraides skatītājiem ir iespēja vērot konferences diskusijas un lekcijas no trīs paralēlajām sesijām. Ekspertu uzstāšanās un tiešraide – angļu valodā ar atsevišķām lekcijām latviešu valodā.

Tiešraides programma:

Sesijas zāle “Omega”

09.00 Opening remarks

09.10 Pārtraukums

10.00 “Your internet is down? It's cyberwarfare, stupid” – Shira Shamban, Head of Cloud Security Research, Check Point

10.30 Pārtraukums

Lekciju cikls: “Legal, policy, strategy”

10.50 “Knowledge as a Weapon: Oversight and Review of Cyber Espionage and Cyber Weapons Development” – Ann Valjataga, NATO CCD CoE

11.25 Pārtraukums

12.00 “Par ko publiski nestāsta – uzbrukumu sekas Latvijā” – Kaspars Līcis, IT drošības risinājumu grupas vadītājs, dots

12.30 Pārtraukums

Lekciju cikls: “These are not the droids you are looking for – Nation state actors, deception and response”

13.30 Adversary deception cases – Dekel Braunstein, Cymmetria

14.05 When Data Eats SCADA – Patrick C. Miller, Managing Partner, Archer International

14.40 Everyone is hackable. How long will it take you to notice? – Shira Shamban, Head of Cloud Security Research, Check Point

15.10 Pārtraukums

Plenārsesija

15.30 “5G launch. Myths and demyths” – Aigars Benders, Technical Director, LMT

15.50 “Hidden Face of the Darknet” – Carl Herberger, Vice President, Radware.

CERT.LV “Capture the Flag (Jeopardy-style)” sacensību uzvarētāju paziņošana

16.50 Konferences noslēgums

Sesijas zāle “Alfa”

Lekciju cikls: “All your base are belong to us: Attacks on cyber infrastructure”

10.50 “Web application and cloud security: Learning through mistakes” – Timo Lohenoja, System Engineer, FORTINET

11.25 “Cik kiberdrošas ir Latvijas pašvaldības? Pētījuma rezultāti” – Kaspars Iesalnieks, IT konsultāciju vadītājs, KPMG Baltics

12.00 “All the Animals are sad in the Zoo” – Mg. sc. comp. Kirils Solovjovs, Lead Researcher, Possible Security

12.30 Pārtraukums

Lekciju cikls: “Towards singularity: Advances in technology and science”

13.30 “Machine code instrumentation for block runtime statistical analysis and prediction” – Eduards Vāvere, Senior Software Developer, Accenture Latvia

14.05 “Everybody DoH now!” – Ivo Ķutts, CTO, NIC.LV

14.40 “WireGuard: Svaiga vēsma IP tīkla tunelēšanas protokolu saimē” – Ivars Šūba, Latvijas Banka (sesijas noslēdzošā lekcija)

Sesijas zāle “Beta”

Lekciju cikls: “Dispersing the shadow of the dark side: Misuse of cyber space”

11.25 “Ursnif campaign with the macro-enabled documents” – Ladislav Bačo, Lifars

12.00 “Reputation, finance and capability are at stake: the dark side of cybersecurity” – Anna Vladimirova-Krjukova, COBALT, ISACA and IAPP member

12.30 Pārtraukums

Lekciju cikls: “Buckle your seatbelt Dorothy – Open source Intelligence and techniques”

13.30 “Exercise Mercury and Exercise Neptune: Social engineering in action” – Kieren N. Lovell, Head of TalTech CERT

14.05 “Stop chasing security” – Robert MacMillan, Head of Cyber Security, Virgin Mobile in the United Arab Emirates

14.40 “Unconscious Human Behaviour and Social Engineering: Bridging a Gap between Psychology and Information Security” – Mischa Coster, Chief Psychology Officer, Grey Matters (sesijas noslēdzošā lekcija).