Puntulis varētu rosināt samazināt politisko pārstāvniecību topošajā Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē

Pašlaik Saeimas apakškomisija diskutē par politiķu priekšlikumu veidot padomi piecu cilvēku sastāvā, no kuriem trīs tiktu virzīti no Saeimas. "Esmu gatavs rosinājumam par politiskās pārstāvniecības samazināšanu no trīs cilvēkiem uz diviem, izskatot modeli, kurā darbotos divi Saeimas, divi nevalstisko organizāciju un viens Valsts prezidenta virzīts pārstāvis," par ministra pausto aģentūru LETA informēja ministra padomniece Inga Vasiļjeva.