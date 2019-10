Ar Uzvaras parku manas attiecības ir vēsas. Nevis tāpēc, ka tur atrodas latviešu tik nīstais Uzvaras piemineklis, nevis tāpēc, ka tur tiek svinēti latviešu tik nīstie un svešie 9. maija svētki, bet gan tāpēc, ka man šis parks galīgi nesanāk, tā sakot, pa ceļam. Es nekad īsti neatrodu vajadzību doties šā parka virzienā, tāpēc nekādas emocionālas atziņas nevarēšu sniegt. Principā man šis parks nemaz neizskatās pēc parka. Drīzāk milzu laukums, kur parasti, īpaši ziemā, pulcējas un ar sportu nodarbojas miljons cilvēku. Kā redzams, esmu stereotipu un aizspriedumu mākts cilvēks, jo man arī šķiet, ka Uzvaras parkā ļaudis iemīļojuši iet dzert, pīpēt un kauties. Vakaros, ja nu sazin kāda iemesla dēļ tomēr sanāk nonākt pie Uzvaras parka, tad es tam metu platu loku. Pats nezinu kāpēc, jo es ne no kā nebaidos, izņemot no zirnekļiem un spokiem, tomēr kaut kā neomulīgi. Varbūt nevajadzēja reiz lasīt par Uzvaras (Okupācijas) pieminekļa vietā reiz pakārtajiem vācu virsniekiem, kas pēc nāvessoda izpildes esot vēl laiciņu šūpojušies vējā. Varbūt šis parks vienkārši atrodas tik tālu no mājām, ka es to uztveru kā vēl neizpētītu mīnu lauku. Arī šoreiz es visai vēsi un negribīgi apmetu pāris lokus pa un ap to, bet, neradis viesmīlības, devos projām.