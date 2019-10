Madonas novadā "BMW" vadītājs piedāvājis policistiem 300 eiro kukuli

Vīrietis atteicās no alkohola koncentrācijas organismā pārbaudes. Vēloties izvairīties no administratīvā soda, vīrietis policijas amatpersonām piedāvāja 300 eiro kukuli, par ko tika aizturēts, pastāstīja Vaskāne.

VP pārstāve atgādināja, ka par atteikšanos no alkohola koncentrācijas pārbaudes ir tāds pats sods, kā lielākais sods par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no 10 līdz 15 diennaktīm, uzliek naudas sodu no 1200 eiro līdz 1400 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.