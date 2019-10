Elksniņš: Eigims mēra amatu zaudēja tieši savu koruptīvo darbību dēļ

Savukārt Aivars Zdanovskis ("Mūsu partija"), kurš bija Eigima vietnieks, atminējās, ka 2018.gadā parakstījis skolu ēdināšanas iepirkumu dokumentāciju, ko sagatavojusi Izglītības pārvalde. Uzņēmums "Latgales Optima", ar ko saistīta Eigima aizturēšana, bijis viens no iepirkuma uzvarētājiem, taču Zdanovskis nevarot iedomāties, kādēļ saistībā ar iepirkumu kādam būtu jāpiedāvā vai jāņem kukulis. Viņš arī pauda izbrīnu par Eigima aizturēšanu, lai arī ne šodien, ne vakar nav ar viņu ticies.

Birojā arī skaidroja, ka krimināllietas materiāli satur ziņas par to, ka Daugavpils domes amatpersona laika posmā no 2018.gada janvāra līdz 2018.gada augustam, iespējams, pieņēma kukuļus ne mazāk kā 6000 eiro apmērā no uzņēmuma pārstāvja par atbalsta sniegšanu Daugavpils novada domes iepirkuma procedūrās, kā arī veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.