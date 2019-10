VID ierodas pie emigrantiem Anglijā

Šī ir pirmā reize, kad VID pārstāvji no Latvijas ierodas Lielbritānijā. To darīt pamudināja pieļāvums, ka pēc Brexit, sevišķi bez vienošanās, pamatīgu apjukumu un strīdus radīs nekomerciālo pasta sūtījumu un interneta pirkumu aplikšana ar muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli. Ja Brexit notiks 31.oktobrī, tad jaunās nodevas nāksies maksāt jau 1.novembrī.

Par privātpersonas Lielbritānijā nosūtītu nekomerciālo sūtījumu jeb dāvanu vērtībā virs 45 eiro saņēmējam Latvijā būs jāmaksā gan muitas nodoklis, gan PVN. Piemēram, ja sūtījuma preces vērtība ir 100 eiro, nodevās jāsamaksā aptuveni 24 eiro. Par to LNT Ziņām sašutumu pauž Anglijā dzīvojošā Mārīte Tera, kura bieži uz Latviju ar kravu pārvadātājiem sūta dāvanas saviem bērniem un mazbērniem: “Preču vērtība parasti ir ap simts britu mārciņām. Es sūtu vairākas somas uz Latviju, sevišķi pirms Ziemassvētkiem. Ja tagad jāmaksā muitas nodokļi, tas tiešām būs absurds. Viņi taču Latvijā žmiedz ar tiem nodokļiem, cik vien var, un nav brīnums, ka cilvēki negrib braukt atpakaļ. Visādas problēmas rada!” Mārīte jauno kārtību sauc par izspiešanu, jo esot radies priekšstats, ka “Latvijā domā - mēs te to naudu ar šķipeli šķipelējam”.

LNT Ziņas gan uzsver, ka tā nav Latvijas vienpusēji izdomāta prasība, bet gan Eiropas Savienībā vienots regulējums, jo pēc Brexit Lielbritānija kļūs par trešo valsti, pret kuru piemērojama stingra muitas procedūra. Sevišķi tas skars komercsūtījumus. Par Lielbritānijas interneta un parastajos veikalos iegādātajām precēm saņēmējam Latvijā būs jāmaksā PVN jau no summas 22 eiro. Ja komercsūtījuma summa pārsniegs 150 eiro, klāt nāks vēl muitas nodoklis.

“Pēc Brexit ar jaunajiem noteikumiem vairs nebūs izdevīga iepirkšanās britu interneta veikalos, ja atmuitošana visu sadārdzinās,” LNT Ziņām vērtē Anglijas pilsētā Mančestrā dzīvojošā Lija Baha-Kaufmane. Viņa pieņem pasūtījumus no Latvijas, dažādas preces sapērk Lielbritānijas veikalos, sapako un ar sauszemes pārvadājumu kurjeru sūta uz Latviju. Viņas adresē arī kā pie starpnieces nonāk preces no tiem britu interneta veikaliem, kuri paši pa tiešo nesūta uz Latviju, bet to izdara Lija.