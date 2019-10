TVNET testē: Samsung Galaxy S10+ video iespējas

Viena no tām ir kadru skaits sekundē, ko parasti apzīmē ar “fps”. Varam pieņemt, ka katra video sekunde sastāv no atsevišķu attēlu secības, kura veido kustīgu video. Jo vairāk kadru sekundē, jo “plūdenāks” video. Kā labs piemērs varētu kalpot salīdzinājums starp novērošanas kamerām (protams, mūsdienās tās ir dažādas un var atšķirties) un sporta kamerām. Ja video novērošanas kameras attēls kustas ar nelielu aizķeršanos un nav plūdens, tad sporta kameras, kuras rāda atkārtojumu no gūtajiem vārtiem, spēj palēnināt video, lai niansēti parādītu, kā kustējās sportists, bumba vai ripa.