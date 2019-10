Šodien būs slēgta uzbrauktuve no Jūrmalas šosejas Salaspils un Liepājas virzienā

Lai nokļūtu no Rīgas uz Rīgas apvedceļu (A5) Liepājas un Salaspils virzienā ir jāizmanto uzbrauktuve no Jūrmalas šosejas (A10) virzienā uz Babīti un jāveic apgriešanās manevrs uz Rīgas apvedceļa (A5). Aicinām autovadītājus sekot līdzi ceļa zīmēm, nogriešanos no Jūrmalas šosejas (A10) pamatbrauktuves būs nepieciešams veikt ātrāk nekā tas bija organizēts līdz šim.