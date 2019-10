Mediķu arodbiedrības sadarbosies cīņā par finansējuma palielināšanu nozarei

Viņa stāstīja, ka vakar LVSADA un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas (LLĢĀ) vadības pārstāvji tikās, lai pārrunātu iespējamās protesta akcijas par to, ka valdība esot paredzējusi turpmākajos gados nevis palielināt, bet gan samazināt veselības aprūpes nozares finansējumu procentos no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Ministru kabineta 11.oktobrī apstiprinātais likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" projekts paredz, ka 2022.gadā valsts veselības aprūpes finansējumam tiks atvēlēti vien 3,3% no prognozētā IKP. Salīdzinājumam: atbilstoši Veselības ministrijas (VM) sniegtajai informācijai, valsts budžeta izdevumi veselības aprūpes nozares finansējumam 2019.gadā ir 3,9% no IKP; vidēji Eiropas Savienībā (ES) valsts veselības aprūpei atvēl 7% no IKP, bet Lietuvā un Igaunijā - vairāk par 5% no IKP, norādīja Pluša.