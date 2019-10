Tiesa atkārtoti attaisno kukuļņemšanā apsūdzēto Jelgavas slimnīcas vadītāju Ķipuru

Tāpat nolemts izbeigt procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskai personai par tirgošanos ar ietekmi. Noraidīta arī prasība par prettiesiski iegūtu līdzekļu piedziņu valsts labā no Ķipura.

Prokurors, apsūdzētie, cietušie, aizstāvji vai pārstāvji desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā pēc tam, kad beidzies termiņš lūguma iesniegšanai par pilna sprieduma sastādīšanu un lūgums nav iesniegts.

Jau ziņots, ka, Augstākajai tiesai (AT) atceļot spriedumu pilnīgi un nosūtot lietu jaunai iztiesāšanai, lieta atkal nonākusi Jelgavas tiesā (tagad Zemgales rajona tiesa), kur to no jauna skata tiesnese Irina Freimane. Iepriekš lietu Jelgavā iztiesāja Gunta Čepule.