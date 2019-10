"Brexit" vienošanās ir panākta, taču vēl pārgari priecāties

„Ir panākta vienošanās, pie kā strādā arī Lielbritānijas parlaments. Par to faktiski ir nobalsots, tagad jautājums – kādā veidā formāli tiks noslēgts darbs pie šīs vienošanās, vai būs nepieciešams kāds pagarinājums. Pašreizējā situācijā izskatās, ka „Brexit” notiks un tas notiks ar vienošanos. Tas droši vien šajā gadījumā ir pozitīvāks scenārijs,” saka Dombrovskis.

Viņš piebilst, ka sliktākajā gadījumā varēja notikt Lielbritānijas izstāšanās bez vienošanās. Pagaidām vēl nav zināms, vai būs nepieciešams kāds īstermiņa pagarinājums, jo tas ir atkarīgs no vienošanās ratifikācijas procesa gan pašā Lielbritānijā, gan arī Eiropas Savienībā.

„Tā ir saprotama pozīcija, ņemot vērā, kā Lielbritānijai līdz šim ir veicies ar šo procesu. Vispirms tiešām jāredz, vai par to tiks apstiprinoši nobalsots, un tad arī būs jēga to ratificēt no Eiropas puses. Pašreizējās tendences liecina, ka „Brexit” būs ar vienošanos,” saka Dombrovskis.