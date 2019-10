Nav jautājuma, vai Latvijā aizliegs dīzeļauto no ES, jautājums ir - no kura brīža

"Pēc statistikas datiem 2018.gadā kopumā tika reģistrēti 19 000 jaunu automobiļu un 2,8 reizes vairāk – 54 000 lietotu auto, no kuriem 86% ar dīzeļdzinēju un 78% jeb 41 000 ir 8-29 gadu veci. Arī šogad aina nav mainījusies, jo deviņos mēnešos reģistrēti 39 000 lietotie automobiļi un tas ir par 2% vairāk, salīdzinot ar analogu laiku 2018.gadā. Turklāt 87% jeb 35 000 no šiem auto ir ar dīzeļdzinēju, turklāt 78% no lietotajiem auto ir 8-29 gadu veci."

"Manuprāt, jautājums ir nevis - liegs vai neliegs auto importu, bet gan cits – kad? No kura brīža (no 2021., 2024. vai no 2025. gada)? Kādā formā (liegs reģistrēt Latvijā)? Kādām automašīnām (lietotām, kuras vecākas par 3 vai 5, vai varbūt 8, vai 10 gadiem); jaunām, kurās ir dīzeļdzinējs, benzīna dzinējs vai vispār pārvietojas, izmantojot fosilo degvielu? Vēl tāda nianse, ka tikai Vācijā pašlaik ir reģistrēti aptuveni 15 miljoni vieglo auto ar dīzeļdzinēju, bet par tādiem, kurus vēl kādus gadus ielaidīs pilsētās, var atzīt tikai 2,7 miljonus, kas atbilst Euro-6 ekoloģiskajiem standartiem. Līdzīga aina būs arī Francijā un citās Eiropas valstīs, tāpēc loģiski, ka būtiska daļa no šo daudzo miljonu auto īpašniekiem steigs pārdot savu pašreizējo dīzeļauto, tā vietā iegādājoties citu. Savukārt šie lietotie dīzeļauto no turīgākās Rietumeiropas, tāpat kā līdz šim, jaunos saimniekus mēģinās atrast Austrumeiropā. Latvija jau ir paudusi neapmierinātību ar bagāto ES valstu dubultajiem standartiem, kas masveidā pārdod dīzeļa automašīnas kaimiņiem."