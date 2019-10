Gobzema populisms vai patiesas rūpes? Algas pielikumu atdošot medmāsai

Gobzems šodien debatēs par valsts budžetu, atgādinot valdības prioritāti mazināt nevienlīdzību sabiedrībā, pārmeta koalīcijai lēmumu palielināt finansējumu partijām. "Lai kā jūs arī smietos no šī krēsla šodien šeit, partiju finansējumu palielināšana par 700% sev - jums, miljonāram - nav nevienlīdzības mazināšana," sacīja Gobzems.

"Lai jums būtu vieglāk šādu lēmumu pieņemt, es [..] savu algas pielikumu aicinu Saeimas Administrācijai no nākamā gada nodot konkrētai medmāsiņai," apgalvoja Gobzems, lūdzot viņam darīt zināmu šīs medmāsiņas vārdu.

Gobzems mudināja Latvijas sabiedrību nesamierināties ar koalīcijas darbībām. "Mīļā Latvijas sabiedrība, jūs neesat ēzeļi! Parādiet to premjeram Kariņam! Parādiet Kariņam un ierādiet Kariņam ēzeļa vietu! Jums ir jāņem pātaga rokās, un jums ar šo pātagu ir jādzen ēzelis Kariņš, lai viņš pildītu savus solījumus, kas ir bijuši pirms vēlēšanām," teica deputāts.

Politiķis aicināja iedzīvotājus nesēdēt mājās, bet par savu neapmierinātību aktīvi runāt pie Saeimas ēkas. "Koalīcija nemainīsies, ja jūs burkšķēsiet virtuvēs, ja jūs pacietīgi, ilgstoši katru nedēļu nenāksiet un neaizsargāsiet savas tiesības pie Saeimas ēkas. Šī koalīcija to nesapratīs agrāk, kamēr jūs nemodīsieties," sacīja Gobzems.

Arī deputāte Jūlija Stepaņenko asi kritizēja koalīcijas rosinājumu ievērojami palielināt partiju saņemto finansējumu no valsts budžeta. Koalīcijas partiju nostāja, ka tām pienākoties lielāks honorārs, un šī izšķiršanās "ar alkatīgām rokām grābt septiņreiz vairāk" līdzekļu, nekā no valsts piešķirts pašlaik liecina, ka valdību veidojošajām partijām ir izveidojusies ļoti smaga atkarība no sponsoru finansējuma, uzsvēra politiķe.