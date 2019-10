Vērtēs priekšlikumu PVN likumu saskaņot ar ES tiesību aktiem

Citā direktīvā paredzēts PVN atbrīvojums pakalpojumiem, ko sniedz zobu tehniķi, darbojoties savā profesijā, kā arī zobārstu un zobu tehniķu piegādātajām zobu protēzēm. Minētais regulējums ir pārņemts likumā, nosakot, ka no PVN atbrīvo zobu tehniķu sniegtajiem pakalpojumiem pacientam. Savukārt Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka PVN atbrīvojums nav piemērojams gadījumos, ja zobu tehniķi izgatavo un piegādā protezēšanai zobu protēzes citām ārstniecības iestādēm. Atbilstoši ES Tiesas spriedumā paustajām atziņām no PVN ir atbrīvoti pakalpojumi, ko sniedz zobu tehniķi, darbojoties savā profesijā un zobu tehniķu un zobārstu veiktajām zobu protēžu piegādēm neatkarīgi no šo preču vai pakalpojumu saņēmēja statusa. Tādējādi ir nepieciešams precizēt likumā noteikto atbrīvojumu, paredzot, ka zobu tehniķu sniegtie pakalpojumi un piegādātās protēzes ir atbrīvojumi no PVN ne tikai gadījumos, kad tie tiek sniegti pacientam, bet arī tad, ja tie tiek sniegti citām personām.