Novembra mēneša horoskops

STRĒLNIEKS Novembra sākums var viest savas korekcijas attiecībās ar mīļoto. Iespējams, tev un otrajai pusītei būs ļoti atšķirīgi viedokļi saistībā ar atvasīšu audzināšanu. Lai neveidotos nopietni strīdi, šoreiz labāk piekāpies, atturies no pārlieku principiālas nostājas. Darba jomā pratīsi pierādīt sevi, jo īpaši, ja esi saistīts ar tūrisma, jurisprudences, žurnālistikas vai pedagoģijas lauciņu. Pilnīgi iespējams, ka centīgākie Strēlnieki liks jaunu pamatu savai turpmākajai karjeras attīstībai. Mēneša vidū var rasties vēlme nedaudz norobežoties no sabiedrības, pavadīt vairāk laika pārdomās. Nav izslēgts, tev uz sirds būs sakrājies smagums, kuru nu vēlēsies novelt sev no pleciem. Šajā ziņā lielisks sarunu biedrs var izrādīties kāds no tuvāko kolēģu vidus. Novembra izskaņā var aktualizēties ar mājokļa labiekārtošanu, remontu saistīti jautājumi. Īstenojot iecerēto, nav vēlams uzņemties kredītsaistības.