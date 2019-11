"Olmafarm": Piektdienas akcionāru sapulču norise neatbilst ne likumam, ne tiesu praksei

Viņš uzsvēra, ka "Olmafarm", kura ir 42,5% akciju īpašnieks "Olainfarm", piektdien notikušajās akcionāru sapulcēs netika pielaista pie tiesībām balsot un arī netika uzskatīta par akcionāru ar balsstiesībām. "Šī iemesla dēļ "Olainfarm" valde paziņoja, ka akcionāru sapulcei neesot bijis kvoruma un līdz ar to nevarot tikt pieņemti lēmumi," sacīja Rubenis.

Pēc Rubeņa teiktā, abas akcionāru sapulces izcēlās ar to, ka esošā valde tajās bija pieaicinājusi lielāku apsardzes darbinieku skaitu nekā sapulcē piedalījās akcionāri. Viņš apgalvoja, ka līdz ar paziņojumu, ka sapulcē nav kvoruma, apsardzes darbinieki "ar spēku izvadīja" akcionārus no sapulces telpām.

"Līdz ar to piektdienas akcionāru sapulces norise un valdes pieņemtie lēmumi neatbilst ne likumam, ne tiesu praksei, kuru diemžēl nav ievērojusi arī Zemgales rajona tiesa ar savu nolēmumu, aizliedzot balsot akcionāru sapulcē," tā uzskata Rubenis.

Viņš piebilda - lai gan piektdien akcionāru sapulces darba kārtībā nelaiķa Valērija Maligina jaunākās meitas Annas Emīlijas Maliginas likumīgā pārstāve Signe Baldere-Sildedze bija ierosinājusi iekļaut jautājumu par prasības celšanu pret valdes un padomes locekļiem, par ko šīs nedēļas laikā bija arī publikācijas no "Olainfarm" puses, pati Baldere-Sildedze uz akcionāru sapulci neieradās. "Iespējams, tas ir skaidrojams ar to, ka Baldere-Sildedze vēlējās panākt, lai sapulcē nebūtu kvoruma, jo pati darbojas "Olainfarm" valdē," pauda Rubenis.

Viņš uzsvēra, ka piektdienas akcionāru sapulces iznākums nekādi neietekmē "Olmafarm" nostāju attiecībā uz neuzticību esošajai padomei. Līdzīgu viedokli par to, ka esoša padome ir jāmaina, ir paudušas arī akcionāres, nelaiķa Maligina meitas, Nika Saveļjeva un Irina Maligina. "Tādējādi uz šo brīdi esošās padomes nomaiņu vēlas akcionāri, kas pārstāv vairāk kā 60% no "Olainfarm" pamatkapitāla," viņš teica.

Vienlaikus Rubenis atgādināja, ka prasību aizliegt "Olmafarm" izlietot tās 42,5% balsstiesības cēla Baldere-Sildedze savas nepilngadīgās meitas vārdā, kurai pieder 7,78% no "Olainfarm" akcijām.

Kompānijā informēja, ka piektdien plkst.11 sasauktajai "Olainfarm" akcionāru ārkārtas sapulcei bija reģistrējušies akcionāri, kuri kopā pārstāvēja 3 704 254 balsstiesīgās akcijas jeb 26,3% no balsstiesīgā kapitāla. Taču atbilstoši sabiedrības statūtiem tāds kvorums nebija pietiekams, lai sapulce izskatītu izsludinātās darba kārtības jautājumus un pieņemtu lēmumus, līdz ar to sapulce nenotika.

Savukārt plkst.14 sasauktajai akcionāru ārkārtas sapulcei bija reģistrējušies akcionāri, kuri kopā pārstāvēja 3 730 416 balsstiesīgās akcijas jeb 26,48% no balsstiesīgā kapitāla.

Tostarp akcionāru ārkārtas sapulcē, kas sasaukta pēc "Olmafarm", kas pārstāv 42,56% no "Olainfarm" pamatkapitāla, pieprasījuma un bija paredzēta plkst.11, plānoja lemt par "Olainfarm" padomes locekļu atsaukšanu no amata un jaunas padomes ievēlēšanu uz piecu gadu termiņu, paredzot, ka darbu padomē turpina Jānis Buks un Andrejs Saveļjevs, bet no jauna padomē tiek iecelta Irina Maligina, Nika Saveļjeva un Valentīna Andrējeva. Tādējādi bija paredzēts, ka darbu padomē neturpinās Gundars Bērziņš, Kārlis Krastiņš un Haralds Velmers.