Uzgājām pilsētu ar dīvainākajiem ielu nosaukumiem pasaulē

Tie veltīti nozīmīgiem notikumiem un cilvēkiem, abstraktām lietām un objektiem. Taču vieni no neparastākajiem, ja ne visdīvainākie nosaukumi atrodami Kanādas provincē Jaunskotijā netālu no tās galvaspilsētas Halifaksas.

Proti, apdzīvotā vietā Portersleikā ļaudis vienā no rajoniem pilnīgi oficiāli var teikt taksometra šoferim, ka viņu vajag aizvest uz Citu ielu, ka auto atrodas Šajā ielā vai, ka Džons pirms 10 minūtēm aizgāja uz To ielu.

Varbūt izklausās neticami, tomēr tā ir, jo privātmāju rajonā Portsleikā ir gan This Street, gan That Street, gan arī The Other Street.