Deputāti lemj par citu iestāžu budžetiem, bet paši sev pārbaudi negrib

Gadiem sabiedrības neizpratni izraisījusi Jūrmalas rezidences uzturēšana un dārgā Saeimas autobāze. To gan nākamgad pievienos Saeimai. Tādā veidā ietaupot uz dažām amata vietām un uzlabojot kontroli pār tās saimniecību. Taču Saeima nepasūta īpašas revīzijas, lai pārliecinātos, cik efektīvi tiek izmantoti piešķirtie budžeta līdzekļi, piemēram, komandējumos. Valsts kontroliere Elita Krūmiņa norāda, ka “vislabāk pašiem gūt pārliecību par to, ka savā saimniecībā viss ir kārtībā. Liekas, tas ir ļoti būtiski visiem deputātiem, un demonstrēt to arī sabiedrībai, ka, jā, mēs esam gan atbilstoši plānojuši, gan arī lietderīgi un efektīvi tērējam. Pašiem jāizšķiras, kurš ceļš ejams - ar Valsts kontroli vai zvērinātiem revidentiem. Kā uzsver Valsts kontrole - mēs to varam darīt.”

Kopš 2012. gada sabiedrības iniciatīvas platformā ManaBalss.lv vāca parakstus. Šobrīd jau vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku parakstījušies, lai Saeimā tāpat kā citās valsts un pašvaldību iestādēs kāds no ārpuses veiktu izdevumu likumības un lietderības auditu. Septiņus gadus vēlāk – šā gada janvārī – iniciatīva beidzot sasniedza Saeimu. Atbildīgo komisiju priekšsēdētāji tobrīd “ar putām uz lūpām” aizstāvēja pārbaužu nepieciešamību. Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Juta Strīķe (JKP) no Saeimas tribīnes pauda: “Es dzirdēju ļoti daudz iebildumu, kāpēc Valsts kontrole nevar revidēt Saeimu. It kā esot interešu konflikts... varētu padomāt, ka ģenerālprokuroram un KNAB priekšniekam, ko ieceļ Saeima... un viņi izskata krimināllietas... ka tiem nav interešu konflikta...” Arī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs Kaspars Ģirģens (KPV LV) uzstāja: “Uzsākot šo darbu, mans pamatmērķis bija sākt ar to, ka mums jāsakārto vispirms mūsu māja. Es teikšu tā - pirms mēs runājam un debatējam par to, kā citi tērē savus līdzekļus, ir jāsāk ar Saeimu. Es aicinu šo jautājumu nodot tālāk, lai jau no 2020. gada Valsts kontrole varētu revidēt Saeimu.”