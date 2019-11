ES no "nodokļu paradīžu" melnā saraksta svītro Belizu, no pelēkā saraksta - Ziemeļmaķedoniju

Vienlaikus ES no pelēkā saraksta svītrojusi Ziemeļmaķedoniju, kas vēlas pievienoties blokam, jo valsts tagad atbilst nodokļu sadarbības saistībām.

ES pelēko un melno sarakstu sistēmu izveidoja, blokam pastiprinot cīņu pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas pēc tam, kad tā dēvētajos Panamas dokumentos tika publiskota informācija par to, kā personas un uzņēmumi izmanto likumu nepilnības, lai izvairītos no nodokļu nomaksas.