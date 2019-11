Raidījums: Meroni ieķīlājis Lemberga īpašumus

Pēc tam, kad "Latvijas naftas tranzīts" pārdeva savas "Ventspils naftas" akcijas, par vienīgo labuma guvēju uzņēmumā kļuva Rūdolfa Meroni uzticamības persona Ursula Haranda. Atšķirībā no Berķa, Skoka un Ševcova divi "Latvijas naftas tranzīta" mazākuma akcionāri neko no lielā darījuma ienestās peļņas nesaņēma, turklāt tie uzskata, ka akcijas pārdotas par pārāk zemu cenu. Viens no tiem pieder uzņēmējam Mamertam Vaivadam, kurš Meroni kontrolēto firmu iesūdzējis tiesā. (Vaivads savā Kurzemes īpašumā nesen piedzīvoja bruņotu laupīšanu.) Tiesā vērsās arī otrs tukšā palikušais mazākuma akcionārs "Escalada Holding Ltd". Ventspils tranzītkaros iesaistītie pārliecināti, ka šis uzņēmums saistīts ar Aivaru Lembergu. Pirmajā instancē Kurzemes rajona tiesa šī gada maijā lēmusi par labu mazākuma akcionāram, liekot no "Latvijas naftas tranzīta" piedzīt 200 tūkstošus eiro.