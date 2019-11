Graustam Marijas ielā mainījies viens no īpašniekiem un tapis atjaunošanas projekts

Projekts paredz atjaunot ēkas vēsturisko fasādi, nomainīt nesošās konstrukcijas un jumta segumu, kā arī izbūvēt divus jaunus liftus, kas vedīs no ēkas pagrabstāva līdz piektajam stāvam, informēja mērs.

Vienlaikus namam mainījies arī viens no īpašniekiem, proti, daļa ēkas joprojām pieder Igaunijas pilsonim Tomasam Tūlam, bet otra daļa - Igaunijas pilsonei Trīnai Nellisai.

No 2018.gada janvāra puse nama piederēja Jevgēnijam Petrovam, no šī gada jūlija līdz augustam - SIA "B.L. Property Agents Ltd", bet kopš 15.augusta - Nellisai.