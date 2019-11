Likumpārkāpuma gadījumā NEPLP sodīšot "All Media Baltic"

"Padome rīt [13.novembrī] tiksies ar "All Media Baltic" vadību, nākamajā nedēļā padomes sēdē izskatīsim iesniegtos dokumentus, tad arī pieņemsim lēmumu. Gribu atkārtot - programmas formāts nav maināms. Lai komersants iegūtu jaunu apraides atļauju, pēc mūsu šī brīža aprēķiniem, būs nepieciešami divi, trīs mēneši," sacīja Āboliņš.

Jautāts, kas varētu notikt pēc 2.decembra, kad, kā plānots, ka no ētera pazudīs LNT ziņas, Āboliņš atbildēja, ka sekos attiecīga rīcība.

"Mūsu monitoringa centrs veiks pārbaudi. Ja mēs konstatēsim, ka netiek ievēroti apraides atļaujas nosacījumi, sekos attiecīga rīcība, kas var vainagoties ar sodiem un citām nopietnam sekām. Pašlaik ticu, ka "All Media Baltic" ievēros likumu, tomēr pastāv iespēja, ka sods varētu būt arī licences atņemšana, ja netiks ievēroti programmas pamatnosacījumi. Taču esmu pārliecināts, ka mediju grupa tos izpildīs," pastāstīja Āboliņš.

Padomes loceklis Patriks Grīva norādīja, ka nav saprotama mediju grupas rīcība. Tā vietā, lai no sākuma sakārtotu juridisko pusi un pēcāk izziņotu pārmaiņas sabiedrībai, "All Media Baltic" ir rīkojies pretēji. Viņš pastāstīja, ka tikai šodien mediju grupa iesniegusi padomē oficiālu dokumentāciju par grozījumiem apraides licencē.

Jau ziņots, ka "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādās ar TV3 zīmolu. Mediju grupa veiks izmaiņas arī televīzijas kanālu portfelī, tostarp kanāls LNT vairs neturpinās darbu esošajā formā.

Kompānijā informēja, ka "All Media Baltics" paplašinās kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmēru, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veidos arī vienotu ziņu dienestu.

"All Media Baltics" jau sācis darbinieku atlaišanu. Pēc aģentūras LETA rīcībā esošās informācijas, saistībā ar reorganizāciju plānots atlaist vismaz 30 darbiniekus. Tomēr "All Media Baltics" pārstāve Alise Mališko aģentūrai LETA norādīja, ka mediju grupa tikai sākusi sarunas ar telekanālu TV3 un LNT ziņu dienestu komandām, līdz ar to patlaban nebūtu korekti saukt atlaižamo darbinieku skaitu.