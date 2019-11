Meža nozarē arvien vairāk produktu ar augstu pievienoto vērtību

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas sniegto informāciju šogad deviņos mēnešos Latvija eksportēja meža produkciju 1,971 miljarda eiro vērtībā, kas ir par 0,2% vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. Tostarp koksne un tās izstrādājumi 2019.gada deviņos mēnešos eksportēti 1,69 miljardu eiro apmērā, kas ir par 0,1% mazāk nekā gadu iepriekš un veidoja 85,8% (pirms gada - 86,1%) no kopējā meža produkcijas eksporta.

LVM atgādina, ka Latvija ir viena no mežiem bagātākajām valstīm Eiropā, jo tie klāj 52% no valsts teritorijas. Meža nozare vēsturiski ir bijusi viena no svarīgākajām valsts tautsaimniecības nozarēm.