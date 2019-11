Negaidīti laba ziņa!

Valsts atzīmējusi kārtējo jubileju, tā vietā, lai mūždien šķendētos, pienācis laiks sākt priecāties par to, kas mums ir. Piemēram – valsts budžets ir apstiprināts! Jā, tas nedaudz atgādināja cirku, kuru vislabāk skatīties ar Benija Hila šova mūziku fonā, tomēr – tas ir noticis. Man par to liels prieks.

Nākamā lieta, kas silda manu dvēseli ir fakts, ka valstī tomēr ir arī mediķi, kas par savu darbu saņem adekvātu atalgojumu. Jā, kāds negatīvi noskaņots tautietis noteikti norādīs, ka tādu ir pārāk maz, tomēr – hei! – viņi ir. Un domāju, ka mums visiem par to jāpriecājas, jo būtu daudzkārt draņķīgāk, ja skumjas algas būtu pilnīgi visiem šīs jomas darbiniekiem. Priecāsimies par to.

Aktuālākās ziņas teic, ka “Ceturtdaļai strādājošo pēc nodokļu nomaksas alga ir 450 eiro”, bet raudzīsimies arī uz šo no gaišās puses – tas nozīmē, ka trim ceturtdaļām no mums veicas kaut vai nedaudz labāk par viņiem. Neskaudīsim, bet priecāsimies.

Rīgas “Dinamo” ir arī uzvaras! Jā, tās nenāk nedz viegli, nedz arī pārlieku bieži, bet tās tomēr ir uzvaras, kas laiku pa laikam mūsu valsts nozīmīgākajam hokeja klubam palīdz izlauzties no pēdējās vietas Kontinentālajā hokeja līgā. Lieliski sasniegumi ir ne tikai hokeja klubam, bet arī citos sporta veidos startējošiem atlētiem, kuriem ļoti bieži izdodas nepalikt pēdējiem. Futbola izlase spēlējot slikti, ja? Nospēlējiet labāk! Jā, kāds skeptiķis teiks, ka, piemēram, 143 vieta slēpošanā nav nekāds lielais sasniegums, bet es to redzu kā uzvaru pār vismaz 17 citiem sportistiem un par to no sirds priecājos.