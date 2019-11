Pirmie iespaidi: Huawei Watch GT 2

Pulksteņa funkcija, kas noderēs aizmāršīgākiem cilvēkiem, ir Phone Finder, un tā ar pāris žestiem dos signālu telefonam iezvanīties. It kā nekas īpašs, jo bija arī iepriekš, bet var noderēt. Jaunums turpretī ir pulkstenī iebūvētā atmiņa. Tās apjoms ir 4GB, no kuriem gan pieejami mazāk par trim, bet ar to tāpat ir gana, lai valkājamajā ierīcē lejupielādētu prāvu mūzikas kolekciju un to atskaņotu vai nu caur iebūvēto skaļruni, vai arī "sapārotām" bezvadu austiņām. Skaļrunis apvienojumā ar iebūvēto mikrofonu, starp citu, dod iespēju sarunu ar cilvēku savienojuma otrā galā runāt, neizņemot telefonu no kabatas. Arī šāda funkcija kopumā ir noderīga, taču, piemēram, tramvajā varētu izskatīties visnotaļ amizanta un samulsināt līdzbraucējus. Jāpiebilst gan, ka uz zvaniem var atbildēt tikai tad, ja pievienotais viedtālrunis atrodas Bluetooth darbības rādiusā. Kā neatkarīgu, patstāvīgu zvanu veikšanas un zvanu saņemšanas ierīci šo pulksteni izmantot gan nevar.