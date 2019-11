Pētījums: Vairākums Latvijas krievvalodīgo ir lepni, ka dzīvo Latvijā

Šogad veiktajā aptaujā iedzīvotājiem ticis lūgts izteikt savu viedokli par to, vai viņi jūtas lepni, ka dzīvo Latvijā. 61% Latvijas iedzīvotāju, kuri ģimenē lieto krievu valodu, atzina, ka kopumā jūtas lepni par to, ka dzīvo Latvijā. Tāpat 59% krievu valodā ģimenē runājošo iedzīvotāju atzina, ka lepojas ar to, ka Latvija ir neatkarīga, savukārt 51% krievvalodīgo atzina, ka kopumā ir Latvijas valsts patrioti. Būtiski augstāks ir to krievvalodīgo īpatsvars, kuri sevi uzskata par Latvijas kā savas dzīvesvietas patriotiem - šādu viedokli kopumā pauda 83% aptaujāto.