Ar Ķīnu un Krieviju var sadarboties, taču jātur acis vaļā

Kā liecina citu valstu pieredze, ļoti bieži Ķīnas gatavība veidot ciešāku ekonomisko sadarbību tālāk par plāniem un runām netiek īstenota. Papildus minētajam vēl jāņem vērā attālinātās spiegošanas iespējas ar Ķīnā ražotu programmu un gudro ierīču palīdzību.

Par sadarbības riskiem ar Krieviju jau daudz ir rakstīts un runāts. Nelielu (un arī lielu – ne) uzlabojumu ekonomiskās sadarbības jomā dēļ, neesam gatavi atteikties no mūsu fundamentāliem principiem valodas, pilsonības un izglītības sfērās. Diemžēl riski sadarbībā ar Krieviju tuvākajos gados drīzāk pieaugs nevis mazināsies.

2024. gads kā robežšķirtne var radīt turbulenci Krievijā jau dažus gadus pirs brīža, kad uzzināsim, ko ar savu varu darīs Vladimirs Putins. Kas mums atliek? Pašreizējie ekonomiskie rādītāji gan Latvijā, gan EEZ valstīs apliecina, ka šis ārējās ekonomiskās sadarbības vektors ir jāsaglabā kā prioritārs.

Tas neizslēdz nepieciešamību vienlaikus turpināt ārējo investīciju Latvijā avotu diversifikāciju un jaunu eksporta tirgu meklēšanu Latvijas precēm ārpus Eiropas.

