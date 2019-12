Kāpēc Latvijā ir tik sūdīgas algas?

Nesen kāds deputāts (nesaukšu Jāni Iesalnieku vārdā, lai no viņa partijas fanu nometnes nesaņemtu kārtējos norādījumus uz to, ka par šo politisko spēku nedrīkstu smieties, jo par Saskaņu esmu paironizējis tikai nieka piecos no saviem iepriekšējiem rakstiem) tviterī ierakstīja: “Šodien valdībā tiek skatīta MK noteikumu paka par viesstrādnieku nodarbināšanu. Man izdevās panākt, ka no tās ir izslēgta sākotnējā iecere atvieglot mazkvalificēto viesstrādnieku ievešanu. Atlikušie ir tehniski grozījumi birokrātijas mazināšanai, kas latviešu intereses neapdraud.”