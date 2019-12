"Valmieras stikla šķiedras" koncerns pērn strādājis ar €114,7 miljonu zaudējumiem

"2018.gads bija viens no sarežģītākajiem uzņēmuma vēsturē. Neskatoties uz to, esmu pārliecināts, ka divu gadu laikā uzņēmums būs tikpat stiprs kā iepriekš. Mūsu mērķis ir panākt investīciju līmeņa statusu pēc 24 mēnešiem, jo mums būs jārefinansē atlikušais bankas kredīts 2021.gada novembrī. Līdz tam mēs aktīvi strādāsim, lai nodrošinātu rentabilitāti, tirgus pozīciju un produktu kvalitāti, veiksim pasākumus mūsu ilgtermiņa attīstībai, lai mūsu akcionāri atkal varētu saņemt savu akciju novērtējumu, kas atbilst mūsu efektivitātei," pauž "Valmieras stikla šķiedras" valdes priekšsēdētājs Stefans Jugels.

Vienlaikus tajā minēts, ka koncerna nākotnes panākumi būs atkarīgi no vairākiem faktoriem, tostarp no sabiedrības spējas saglabāt un attīstīt veiksmīgu darbības rezultātu un sasniegt naudas plūsmu, kā paredzēts tiesiskās aizsardzības pasākumu plānā, kā arī no sabiedrības spējas piesaistīt pašu kapitālu un/vai aizdevumu, kas pārsniedz 40 miljonus eiro, lai līdz 2020.gada 31.martam nokārtotu saistības pret nodrošinātajiem kreditoriem 35 miljonu eiro apmērā.