Rīgas dvīņu torņu mistērija: Kas notiek ar Z-Towers?

"Arī, mūsuprāt, būvvalde pārkāpj savu kompetenci un tā uz šķietamības pamata vai uz to, ka liekas, ka kaut kas nav kārtībā, viņi uztaisa to tā, it kā ekspertīze nav veikta pietiekamā apjomā," tā raidījumam vēsta inženieru biroja "CMB" valdes priekšsēdētājs Artis Dzirkalis. Jāpiebilst, ka ēku būvniecības laikā, 13 gadus ilgušajā procesā, 15 reizes ir mainījušies būvniecības dalībnieki un daudzu nesošo konstrukciju dokumentācija ir vienkārši pazudusi. Tas ir kļuvis par pamatu būvvaldes bažām par ēkas drošību, turklāt būvnieku maiņu papildina arī citi savdabīgi notikumi. Šā gada novembra sākumā Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs Inguss Vircavs vērsās pie Rīgas domes deputātiem ar vēstuli, kurā pārmeta Rīgas domes priekšsēdētājam Oļegam Burovam (GKR) spiediena izdarīšanu uz būvvaldes darbiniekiem, lai tie pieņemtu ekspluatācijā Pārdaugavā uzslietos "Z-torņus".