Lauksaimniecības organizācijas aicinās Kariņu Eiropadomē aizstāvēt vienlīdzīgu finansējuma sadali Eiropā

"Ministru prezidentam nodosim arī pagājušajā nedēļā sagatavoto vēstuli ES vadītājiem un dāvināsim maizes klaipu, simboliski nogriežot ceturtdaļu no tā. Maizes klaips simbolizē ES atbalstu - maizi, no kuras jāpārtiek lauksaimniekiem. Katras valsts lauksaimnieki saņem atbalstu, bet mēs, Baltijas valstu lauksaimnieki, salīdzinot ar ES vidējo lauksaimnieku, kurš saņem pilnu maizes klaipu, saņemam tikai trīs ceturtdaļas maizes," klāstīja "Zemnieku saeimas" pārstāve.

Pagājušā nedēļā Baltijas valstu lauksaimnieku nevalstisko organizāciju vadītāji nosūtīja atklātu vēstuli ES vadītājiem ar atgādinājumu, ka joprojām nav rastas atbildes uz lauksaimniekiem svarīgiem jautājumiem. "Zemnieku saeimā" norādīja - kopš Latvijas pievienošanās ES 2004.gadā lauksaimnieki no visām trim Baltijas valstīm ir saņēmuši zemāko tiešā atbalsta līmeni, salīdzinot ar citām dalībvalstīm. Pašlaik tikai 54-60% no Eiropas vidējā līmeņa. Tomēr ražošanas izmaksas ir augstākas nekā vidēji ES - attiecīgi 129% Igaunijā, 112% - Lietuvā un 113% - Latvijā.

EP deputāte norādīja, ka Somijas prezidentūra Eiropas Padomei ir piedāvājusi savu priekšlikumu nākamo septiņu gadu budžeta ietvaram - 1,03% līdz 1,08% no ES 27 dalībvalsts nacionālā kopienākuma (NKI), ka būtiski atšķiras no 1,3%, ko prasa EP, un ir mazāks nekā EK piedāvātie 1,11% no NKI. Tostarp jāņem vērā, ka līdz ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES, ja tas notiks, budžetā būs apmēram 10% kritums.