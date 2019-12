Komisijas deputāti iestājas par bērnu adopcijas uz ārvalstīm ierobežošanu

Lipšāns akcentēja, ka ir jāīsteno bērnu tiesības uz augšanu ģimeniskā vidē, kas izriet gan no Satversmes, gan no Latvijas starptautiskajām saistībām.

Zālīte-Grosa arī akcentēja, ka svarīgi norādīt, ka Latvijai "ir vajadzīgi mūsu cilvēki" un ka jautājums esot, vai ir darīts viss, lai Latvijas iedzīvotāji adoptētu bērnus. Viņa norādīja, ka saskaņā ar ASV ziņojuma datiem uz šo valsti vairāk tiek adoptēti bērni no pieciem līdz 13 gadiem, "droši vien apejot Ministru kabineta noteikumus". Politiķe arī kā problēmu minēja to, ka Latvijā par aprūpē paņemto bērnu ilglaicīgo aprūpi tiek sniegts mazāks atbalsts nekā audžuģimenēm.

Saskaņā ar Labklājības ministrijas komisijā sniegtajiem datiem patlaban Latvijā ir 450 adoptējami bērni, no kuriem lielākā daļa ir no desmit līdz 18 gadiem. Tāpat 2018.gadā no 50 uz ārvalstīm adoptētajiem bērniem 47 tika adoptēti ASV.

Kā vēstīts, ministrijas oktobra nogalē skaidroja, ka no 1175 adoptējamajiem bērniem, 431 bērns nevēlas tikt adoptēts, līdz ar to šajā mirklī bija iespējams adoptēt 571 bērnu. Tobrīd no visiem adoptējamajiem lielākā daļa, tas ir, 800 bērnu bija vecumā no desmit līdz 18 gadiem, tikai 377 no viņiem vēlējās tikt adoptēti.