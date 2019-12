Ansis Pūpols + Kristīne Levke

"Kleitu pirku jau gatavu lielākajā kāzu salonā "Bonni" uz Avotu ielas. Ieraudzīju mežģīnes un iemīlējos! Skaistais rīta mētelis no "Amoralle". Rotas iegādājos pie latviešu rokdarbniekiem. Daudzo komplimentu novērtētā matu sprādze no "BaBū", Swarovski auskari un rokassprādze no Nela Gems. Gredzenus taisījām pie Ikšķiles juveliera Albrta Karlova ar sev īpašiem gravējumiem iekšpusē," līgavas skaistuma detaļas atklāj jaunā sieviņa.