Bezalkoholiskais alus un vīns – cik patiesībā tie ir nekaitīgi veselībai?

Kā rakstīts izdevumā "The Conversation", ne visi apzinās, ka alkoholiskie dzērieni satur kalorijas. Piemēram, glāzē vīna ir tikpat kaloriju, cik ievārījuma virtulī, un tas ir tikai no alkohola, ko dzēriens satur. Paskatīsimies, cik kaloriju satur glāze bezalkoholiskā vīna.

Uzturā mēs uzņemam dažāda veida cukurus. No viena veida mums īpaši būtu jāuzmanās – no tā saucamajiem brīvajiem cukuriem. Šo terminu lieto, lai apzīmētu cukurus, kas tiek pievienoti ēdieniem un dzērieniem, jeb tos pašus, kas atrodami augļos, sulās, medū un sīrupos.

Arī citos bezalkoholiskajos dzērienos cukura līmenis mēdz būt dažāds. Glāze limonādes satur aptuveni divas tējkarotes “brīvo cukuru”, bet tāds pats daudzums kokakolas satur jau teju piecas tējkarotes cukura. Ja tu vēlies izvairīties no cukura pilnībā, tad vajadzētu dzert ūdeni vai no cukura brīvos dzērienus.

Protams, veselību nevar mērīt tikai no vienas uzturvielas aspekta. Cukura vai kaloriju daudzums dzērienā, ko izbaudīji, ne vienmēr padara tevi neveselīgu. Viss ir atkarīgs no perspektīvas un konteksta. Baudītā dzēriena loma tavā veselībā ir atkarīga no izdzertā daudzuma un biežuma, kā arī no visa cita, ko tu patērē uzturā.