Šogad patvērumu Latvijā meklējuši 165 cilvēki

Aizvadīto 12 mēnešu laikā visā ES kopā uzturēšanās atļaujas pieteikuši vairāk nekā pusmiljons jeb 624 955 patvēruma meklētāju. No visām Baltijas valstīm Lietuvā ir vislielākais skaits pieteikumu - 540.

Lai gan lielākoties pieteikumu iesniedzēju izcelsmes valsts nav norādīta, "Eurostat" dati liecina, ka Latvija saņēmusi pieteikumus arī no Nigērijas, Indijas un Afganistānas iedzīvotājiem.

Lielākā daļa patvēruma meklētāju ES 2019.gada trešajā ceturksnī bijuši no Sīrijas, Afganistānas, Venecuēlas un Irākas. Visu šo valstu patvēruma meklētāju kopskaits sasniedz aptuveni 32% no kopējā patvēruma meklētāju skaita, kas pieteikušies ES no šī gada jūlija līdz septembrim.