Akcīzes paaugstināšanas dēļ degvielas cenas augušas pat par 6%

Jau vēstīts, ka no 1.janvāra svinu nesaturošam benzīnam par 1000 litriem akcīzes nodoklis pieauga no 476 eiro līdz 509 eiro, bet benzīna un etilspirta maisījumam jeb degvielai "E85", kurā absolūtā spirta saturs gala produktā ir no 70 līdz 85 tilpumprocentiem no kopējā produkta daudzuma, par 1000 litriem akcīze auga no 142,8 eiro līdz 152,7 eiro.