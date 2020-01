Pabriks: nav skaidrs, vai koalīcijas spēku misija Irākā varēs turpināties

Pabriks intervijā radio skaidroja, ka tā ir tikai sagadīšanās, ka Latvijas valdībai un parlamentam šāds lēmums ir jāpieņem tieši laikā, kad saasinājusies situācija Irākā. "Pašlaik šis parlamenta dotais mandāts beidzas februārī. Tas nozīmē, ka, ja mēs šo mandātu nepagarinām, tad no Latvijas likumdošanas viedokļa mēs vairs neesam tiesīgi piedalīties starptautiskajā misijā," norādīja Pabriks, uzsverot, ka dalība starptautiskajās misijās gan no ārpolitikas, gan drošības politikas viedokļa ir viens no uzdevumiem, kas Latvijai ir būtisks, ja tā vēlas būt aktīva starptautiskajā politikā un baudīt sabiedroto atbalstu.