Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju neatbalsta alkohola akcīzes nodokļa paaugstināšanu

Valdības nodoms paaugstināt akcīzes nodokli par 30% no 1. marta ir daļa no 2017. gada nodokļu reformas. Tomēr no reformas pieņemšanas brīža ir mainījusies nodokļu politika Lietuvā un Igaunijā, kas jau šobrīd ievērojami samazina akcīzes nodokļa ieņēmumus Latvijas budžetā. Plānotais iespējamais akcīzes nodokļa paaugstinājums par 30% budžeta ieņēmumus samazinās vēl vismaz par 37 miljoniem eiro, liecina LANA prognozes.