Manai vecmāmiņai bija brīnumu kaste - pilna ar pogām. Dažas bija pavisam senas – lielas, sudrabotas, ar kaut kādiem grebumiem, bija lauvu galvas ar krēpēm un rozā rozītes, pērļu un stikla pogas. Vecmāmiņa pogas bija mantojusi no savas mammas, un viņa savukārt daļu ieguvusi no “kungiem”, pie kuriem 20.gadsimta sākumā “dienēja”, pirms izgāja pie vīra. Bērnībā es spēlējos ar pogām, un tās bija aizraujošas, iztēli veicinošas spēles.

Un viņa zināja, kas dzīvē ir pareizi, kas ne. Iespējams, tāpēc no līdzsvara viņu neizsita ne karš, ne Staļina represijas, ne Brežņeva laiki ar simtmetrīgām rindām pēc veikalā “izmestajiem” poļu sīpoliem.

Savukārt es, bēgot no laikmetīgajiem bubuļiem vārdā “garlaicība” un “vienveidība”, močiju uz priekšu, ik pa laikam nomainot visu – kurpes, cepures, darbu, zobārstu, frizieri, mēbeles, dzīvesvietu, psihoterapeitu, sporta klubu utt. Nē, man nav daudz lietu – ar saukli “Mazāk ir vairāk!” es šad tad metos šķirot un izlidināt lietas. Draugs smejas, ka viņš šajā plejādē ir vienīgais, ko neesmu nomainījusi.

Mums vajag vēl, mēs patērējam milzu tempos, un vienlaikus viss kļuvis īslaicīgs. Bet ir skaidrs, ka tā, kā kādreiz – iegūt resursus, ražot un izmest atkritumos – vairs nevar. Mēs vienkārši nobeigsimies savos sū**s. Ir jādomā, kā pagarināt lietu dzīves ciklu, pēc iespējas saglabājot to vērtīgās īpašības – pārstrādājot, atjaunojot, izmantojot par izejvielu jaunam produktam. To sauc par aprites ekonomiku. Līdz atbildīgai patēriņa kultūrai mums ceļš kā līdz Mēnesim, jo process saistīts ar domāšanas, uztveres, dzīvesstila nomaiņu. Nu kā pretoties impulsam un veidot “gudru”, ilglaicīgu garderobi, ja mārketologi, galvas nepacēluši, strādā pie mūsu neirozēm gribēt vēl un vēl - jaunāku viedtālruni, pulksteni arī vajag, nieka 18 sezonas kleitas, baltākus zobus, mazliet botulīna... izklaidi, eksotiskus ceļojumus, progresīvās tehnoloģijas. Ne piesātinājumu, ne laimi tas, protams, neatnes.

Pēc pieciem gadiem būs mazliet cerīgāk - būs jānodrošina apģērbu un tekstila atpakaļnodošana. To paredz Eiropas Savienības direktīva. Mums, parastajiem iedzīvotājiem, tas izpaudīsies tekstila šķirošanas konteinerā, kas atradīsies blakus stikla, kartona un plastmasas konteineriem. Pagaidām “veco lupatu” stāsts ir traģisks: 73% tekstila atkritumu tiek sadedzināti vai apglabāti poligonos. Pēc dažām aplēsēm, Latvijā poligonos nonāk 40 000 tonnu tekstila gadā. Un cipariem ir tendence pieaugt.

Tās ir blūzes un kleitas, kas kaut cik okei izskatās pa lielu gabalu, vēl labāk fotošopā. Un to ir daudz – vesels everests. Masu brendu dzirnas griežas. Man šķiet, ja esi nolēmis kļūt par “zerowaste” - bezatkritumu dzīvesveida aktīvistu vai kaut ko tamlīdzīgu, vislabāk šo ceļu var sākt atlaižu laikā, kad tieši un nepiesegti atklājas fast fashion ķēmīgākie vaibsti. Tikai lupatas un nekas vairāk!

Latvija slimo ar ir humpalu sērgu. Rīgas centrā tu nevari paiet simts metru pa Marijas, Čaka, Barona vai Brīvības ielu, lai neuzdurtos second hand apģērba veikalam – lielam, divos stāvos.

Uz to veroties, man paliek kauns par mūsu galvaspilsētu.

Humpalu bizness ir ienesīgs, par to liecina visādas jaunas tirgošanās formas – cena atkarībā no svara; cena mainās noteiktā dienā u.tml... Apžēliņ, bet kur tas viss paliek? Un tā ir tikai Rīga!

Latvijā no Eiropas valstīm ieplūst 11 400 tonnu lietotā tekstila gadā – daļa plūst cauri, bet samērā daudz paliek. Salīdzinot ar Skandināviju, Baltijas valstīs second hand pērk uz nebēdu – Latvijā un Lietuvā lietotais apģērbs veido trešdaļu no kopējā apģērbu patēriņa. Igauņi humpalas pērk mazāk – attiecīgi 17%. Trakākais, ka lietotais apģērbs vieglu roku lido miskastē – kopumā Baltijas valstīs divas trešdaļas.