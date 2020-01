Nelegālo cigarešu īpatsvars Latvijā joprojām augstā līmenī

“Nozare ir vērsusi Ģirģena uzmanību arī uz turpmākiem izaicinājumiem – kā zināms, no šī gada 20. maija visā Eiropas Savienībā būs aizliegta mentola cigarešu tirdzniecība, kas Latvijā veido ievērojamu tirgus daļu - turpat 18 %. Akcīzes nodokļa ieņēmumu izteiksmē tie ir aptuveni 38 miljoni eiro, kas var netikt iekasēti, jo kontrabandisti nekavēsies šo situāciju izmantot, tāpēc atbildīgajām institūcijām jāpievērš pastiprināta uzmanība šim aspektam. Tāpat pēdējā gada laikā Latvijā atklātas vairākas labi aprīkotas viltoto cigarešu ražotnes, kas spēj saražot viltotas cigaretes rūpnieciskos apjomos. Šādas ražotnes rada ievērojamus zaudējumu gan valstij, gan legālajiem ražotājiem, līdz ar to būtu nepieciešamas izmaiņas likumdošanā, nosakot kriminālatbildību par cigarešu nelegālu ražošanu. Vienlaikus jāaktualizē jautājums par tabakas izstrādājumu ražošanas iekārtu reģistrāciju un to aprites kontroli, kā to nosaka Pasaules Veselības organizācijas Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību Protokols par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu, ” piebilst Jansone.