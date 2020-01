Kariņš apstiprina naftas piegāžu iespēju Baltkrievijai caur Latviju

"No vienas puses, iespējams naftas produktus no Baltkrievijas eksportēt caur Latvijas ostām. Taču var apspriest arī otru iespēju - naftas importu no visas pasaules uz Baltkrieviju caur Latviju," uzsvēra Latvijas premjers, piebilstot, ka šādas iespējas jau tiekot apspriestas.