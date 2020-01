Dzīvojam labāk: jauno auto tirgus pērn auga ar katru mēnesi

2019. gads vieglo automobiļu tirgū Latvijā ir bijis ar stabilu izaugsmi gandrīz katru mēnesi, kopumā sasniedzot 8,6% pieaugumu. Nebūtiski reģistrāciju samazinājumi ir bijuši vien jūnijā, augustā un novembrī. Kopumā reģistrēti 20 939 jauni automobiļi, un šī ir pirmā reize pēc 2008. gada, kad pārkāpts 20 tūkstošu slieksnis. Jāteic gan, ka panākums ir nosacīts, jo 2007.gadā reģistrēto jauno auto bija vairāk. Eiropas kopējais tirgus, kā arī, piemēram, Igaunija jau vairākus gadus ir ļoti tuvu 2007.- 2008. gadu līmenim un visticamāk to sasniegs tuvāko viena līdz divu gadu laikā, kamēr Lietuva to ir pārsniegusi jau pirms trim gadiem un turpina izaugsmi.

Šī gada tirgus struktūra nav būtiski mainījusies – līdz 33% ir pieaugusi privātpersonu tirgus daļa (iepriekš 31%), bet korporatīvie darījumi ir 25% (iepriekš 23%). Pēc vairākiem gadiem ar stabilu līzinga tirgus izaugsmi, šogad ir piedzīvots līzinga daļas samazinājums gan uzņēmumu (no 58% un 56%), gan privātpersonu (no 73% uz 70%) segmentos.

“Kvalitatīva finansējuma pieejamība ir galvenais Latvijas autotirgus dzinējspēks, tas ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem tehnoloģiski attīstītu un ekoloģisku automobiļu iegādei. Pirmo finansējuma sabremzēšanos mēs jutām jau gadu iepriekš, bet tad vēl tas nebija tik ļoti redzams. 2019. gadā turpinājās gan līzinga tirgus konsolidācija, gan ietekme no finanšu no nozares “kapitālā remonta”, kas viss kopā ir licis bankām kļūt arvien konservatīvākām. Finansējuma pieejamības mazināšanās ilgtermiņā būs ar negatīvu ietekmi uz autoparka attīstību,” piebilst Auto Asociācijas viceprezidents Ingus Rūtiņš.