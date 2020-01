Sestdienas rītā apledojums apgrūtina braukšanu vietām Zemgalē, Vidzemē un Latgalē

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir visos virzienos no Rīgas - Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Līgatnei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, Rīgas apvedceļa (A4 un A5) posmā no Babītes līdz Salaspilij, Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Iecavai, Jelgavas šoseja (A8) visā garumā, Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Lielupes tiltam un Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Ķemeriem.